В ДНР сообщили об атаке ВСУ на Горловку с помощью дрона-камикадзе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на центр Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) с помощью дрона-камикадзе. Об этом 27 февраля сообщили в управлении администрации главы и правительства региона по вопросам документирования военных преступлений противника.
«Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.): 16:25 — н. п. Горловка (Центрально-городской район): БПЛА-камикадзе», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что в 17:50 украинские военные также сбросили с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) взрывоопасный предмет.
Глава ДНР Денис Пушилин 26 февраля сообщил, что в результате атак ВСУ на Горловку пострадали три мирных жителя — мальчик 2016 года рождения и две женщины 1989 и 1994 годов рождения. Кроме того, зафиксированы повреждения двух жилых домов, детского сада и магазина.
Всего ВСУ совершили 10 атак с применением ствольной артиллерии калибра 155 мм.