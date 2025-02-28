Рестарт внимания: чего ждать от второй части сезона РПЛ

Розыгрыш чемпионата России по футболу возобновится 28 февраля в Махачкале. Местное «Динамо» примет на своем поле московский «Локомотив». Еще семь матчей предстоящего 19-го тура пройдут в выходные в первые дни весны. Зимняя пауза в сезоне длилась с 8 декабря. В оставшихся 12 турах зрителей ждет сложная борьба как за первые места, где на лидерство претендуют сразу пять клубов, так и внизу турнирной таблицы, где даже 10-е место из 16 пока не дает гарантий сохранения прописки в Премьер-лиге.

Верхи

В первой части чемпионата «Краснодар» смог навязать борьбу кажущемуся вечным чемпионом петербургскому «Зениту». В результате обе команды ушли на паузу лидерами при равном количестве набранных очков. Зимой южный клуб не стал пользоваться возможностью усилить состав, не сделав ни одного трансфера. Таким образом, «быки» будут пытаться добиться своего тем же подбором игроков, что выступал с июля по декабрь.

Год назад они уже боролись за чемпионство и также начинали весну лидерами. Еще в последнем туре они сохраняли шансы на золото, но «Зенит» смог вырвать итоговое первое место. Этой зимой он потерял из-за травмы крестообразных связок своего крайнего защитника Вячеслава Караваева. На этой же позиции справа в начале сезона из-за аналогичного повреждения выбыл Сергей Волков. Клуб долго не мог найти замену и лишь в последние дни февраля арендовал у турецкого «Фенербахче» серба Огнена Мимовича.

Также в последний момент «Зенит» приобрел у ЦСКА сербского полузащитника Сашу Зделара. Главным же трансфером стал переход из «Ботафого» бразильского хавбека Луиса Энрике. По данным СМИ, он обошелся сине-бело-голубым в сумму более €30 млн.

На два очка от двух лидеров отстает московский «Спартак», который зимой бросил «Зениту» вызов по части трансферных трат. Никогда еще красно-белые не покупали игрока за сумму более €18 млн, но, по слухам, именно столько они выложили за тринидадского Ливая Гарсию из греческого АЕКа. Также красно-белые взяли за €10 млн из «Ривер Плейта» аргентинского нападающего Пабло Солари.

— «Зенит» и «Спартак» провели мощные трансферы, но, как они скажутся на борьбе за чемпионство, сказать трудно, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой. — Все-таки мало приобрести хороших игроков — важно, чтобы они адаптировались к командам, к чемпионату. Допустим, Зделар знает, что такое РПЛ, но он только на днях пришел в «Зенит» и толком еще не тренировался с новыми партнерами. А остальные новички петербуржцев и «Спартака» и вовсе могут в марте впервые столкнуться с нашими холодами и снегом. И кто знает, сколько они к этому будут привыкать, тогда как осталось до финиша всего 12 туров, и любое промедление может привести к отрыву того же «Краснодара», который, может быть, и правильно делает, что полагается на стабильность состава.

На четыре очка от лидеров и на два от «Спартака» отстают московские «Динамо» и «Локомотив». Бело-голубые не так давно отметились приобретением одного из лучших полузащитников страны, многолетнего лидера «Ростова» Данила Глебова. «Железнодорожники» были пассивны на трансферном рынке. На четыре очка от них отстает столичный ЦСКА, который многими уже списан, но ряд экспертов не исключает, что армейцы еще включатся в гонку за медали.

— Считаю, что шесть команд могут побороться за золото, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин. — Даже ЦСКА не стоит списывать со счетов — его главный тренер Марко Николич способен за зиму хорошо подготовить команду к большому рывку, как он это когда-то сделал в «Локо». Что касается «Динамо», то команда в прошлом сезоне едва не стала чемпионом, упустив золото только в последнем туре, и сейчас наверняка сделает всё, чтобы наконец добраться до заветного трофея. А трансфер Глебова должен стать хорошим усилением. «Локо» же здорово себя показал в первой части сезона, с молодыми ребятами в составе долгое время находясь среди лидеров. Потом они чуть притормозили, но за зиму должны были хорошо подготовиться и при наличии нового опыта могут вновь выстрелить весной. Так что эти команды наряду с «Краснодаром», «Зенитом» и «Спартаком» способны на успех. И есть хорошие шансы, что мы вновь увидим борьбу за золото до самого последнего тура.

Середина

Если ЦСКА удастся рвануть к лидерам, то в так называемом болоте окажутся две команды — «Ростов» и казанский «Рубин». Обе команды отстают от армейцев на пять очков и на десять баллов оторвались от зоны переходных матчей. То есть им не светят медали, но и вылет не грозит. Вскоре может к ним присоединиться отстающий от восьмерки на четыре балла тольяттинский «Акрон».

Главным потрясением для публики стали кадровые перемены в «Ростове». И если к уходу Глебова многие были готовы давно, слишком уж пересидел хавбек сборной России на Дону, то уход главного тренера команды Валерия Карпина за три дня до возобновления чемпионата большинство болельщиков поверг в шок.

Карпин тренировал «Ростов» с декабря 2017 года. Он покидал клуб в июле 2021 года, когда возглавил сборную России, но вернулся в марте 2022 на правах совмещения с работой в национальной команде, которую к тому моменту отстранили от официальных соревнований.

Теперь Валерий Георгиевич ушел со ссылкой на необходимость сосредоточиться на сборной. Его испанский помощник Джонатан Альба теперь будет руководить ростовчанами.

— Не думаю, что уход Карпина глобально скажется на команде, — заявил «Известиям» бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин. — Понятно, что хорошего в этом ничего нет, слишком уж многое было завязано на главном тренере, который столько лет проработал в клубе. Да и уход Глебова не может пройти бесследно. Так что будет хуже, но не настолько, чтобы возникла угроза вылета. Слишком уж велик задел очковый у ростовчан. Поэтому они будут балансировать на уровне седьмого-десятого мест, но без каких-либо рывков вверх или резких обвалов вниз.

Низы

По регламенту напрямую вылетают в первую лигу 15-я и 16-я команды РПЛ. 13-я и 14-я будут играть переходные матчи с 3-й и 4-й командами первой лиги. По состоянию на сегодня однозначным аутсайдером можно назвать «Оренбург». Он на последнем месте и отстает от зоны переходных матчей на шесть очков.

А вот чуть выше ситуация запутанная. Идущий предпоследним грозненский «Ахмат» лишь на пять очков уступает десятым самарским «Крыльям Советов».

Самарцы пережили осенью турбулентность в связи с попытками некоторых агентских групп организовать увольнение главного тренера команды Игоря Осинькина. В итоге его поддержал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, но с ноября он уже сам стал главным ньюсмейкером всего российского футбола.

Глава региона сделал ряд громких заявлений о том, как один из работников клуба попросил у него 32 млн рублей на оплату услуг посредника, влияющего на судейский корпус. Затем раскритиковал решение предшественников выдать Осинькину большую зарплату. Разнес практику влияния агентов на комплектование команды, открыто объявив войну неформальному куратору «Крыльев» агенту Павлу Андрееву.

В феврале в СМИ появилась информация, что самарские силовики провели ряд допросов связанных с Андреевым агентов, а также провели обыски в их офисах. Интересно, что на этом фоне ходили слухи о желании Осинькина покинуть свой пост, но в итоге его удержали. И самарцы умудрились одержать ряд ярких побед, в том числе в гостях над «Зенитом» (3:2).

За счет этого они и поднялись на достаточно высокое десятое место. Позади них помимо «Ахмата» также находятся махачкалинское «Динамо», «Пари Нижний Новгород», «Химки» и воронежский «Факел».

«Химки» переживают финансовые проблемы. Ходили даже слухи, что они могут не доиграть чемпионат, но пока этого удалось избежать. Их трудности возникли после задержания инвестора клуба Туфана Садыгова, которого в январе выпустили под залог из-под домашнего ареста. Ранее ему были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

— Пожалуй, можно сказать, что «Оренбург» — первый претендент на вылет, это очевидно исходя из того, как он отстал от остальных, — сказал Сергей Балахнин. — Хотя и его нельзя совсем уж списывать со счетов. А вот в остальном за выживание пойдет очень непредсказуемая борьба, где любая осечка одного из конкурентов может опустить его вниз.

Чемпионат России пройдет до 24 мая включительно, после чего состоятся переходные матчи.