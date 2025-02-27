Финляндия запустит ходившие в Петербург поезда в Турку и Оулу
Скоростные поезда Allegro, которые курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом, поменяют название и будут переведены на внутренние маршруты в Финляндии. Об этом 27 февраля сообщило финское издание Yle со ссылкой на железнодорожную компанию VR Group.
Согласно заявлению, поезда получат название Pendolino Plus и будут курсировать с конца 2025 года по междугородным маршрутам из Хельсинки в Турку и Оулу.
Как уточняет издание, поезда Allegro начали ходить между Санкт-Петербургом и Хельсинки в конце 2010 года. В 2020 году курсирование было приостановлено из-за пандемии и возобновилось лишь в декабре 2021 года.
С 28 марта 2022 года из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада, Финляндия закрыла движение поездов Allegro из Санкт-Петербурга в Хельсинки.