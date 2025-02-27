В Подмосковье арестовали напавшего на полицейского мужчину
В Московской области арестовали мужчину, который напал на полицейского. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по региону.
«Мужчине предъявлено обвинение в применении насилия в отношении полицейского ОБ ППСП УМВД России по г. о. Дмитров (ч. 1 ст. 318 УК РФ)», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что по ходатайству следствия 26-летний мужчина арестован до 25 апреля текущего года.
Ранее, 19 февраля, сообщалось, что двое мужчин напали на сотрудников ДПС в Новой Москве. По данным источника «Известий», у нападавших был пистолет. Один из мужчин сбежал с места проишествия.