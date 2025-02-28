Метеорологи предупредили москвичей о пасмурной погоде и снеге в выходные
В выходные, 1 и 2 марта, москвичей ожидает преимущественно пасмурная погода и небольшой снег. Это следует из данных метеорологов сервиса «Яндекс Погода», с которыми ознакомились «Известия» 27 февраля.
«Первого марта в Москве будет пасмурно, во второй половине дня возможен небольшой снег. Порывы слабого юго-западного ветра будут доходить до 2,5 м/с. Утром температура составит −4...−1 градус, днем сохранится на уровне 0...+3 градуса, а к ночи вернется к утренним значениям», — отметили эксперты.
По их информации, в подмосковных городах Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово температура в течение дня составит около +2 градусов.
Утром 2 марта температура в столице составит от –2 до –1 градуса, днем она поднимется до +1, а ночью зафиксируется на уровне –1…0. Погода будет пасмурной и снежной, порывы ветра достигнут 2 м/с. В центральных районах города температура будет на один градус выше, чем в остальных частях города.
В Подмосковье условия останутся аналогичными столичным: в течение всего дня будет идти снег, а температура будет на уровне московских значений или максимум на 1 градус ниже.
14 февраля метеорологи спрогнозировали необычно теплую весну в 2025 году. Превышение климатической нормы (более одного градуса) коснется как европейской территории России, так и Урала, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, сообщили они.