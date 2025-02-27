СМИ узнали о просьбе Макрона к Трампу не отменять визит Зеленского в США
Визит президента Украины Владимира Зеленского был почти отменен, но в последний момент вмешался французский лидер Эммануэль Макрон и фактически уговорил главу Белого дома Дональда Трампа принять украинского коллегу, сообщает 27 февраля телеканал BFMTV.
«В среду [26 февраля] президент Украины получил сообщение от администрации США, в котором ему рекомендовали не приезжать в США для встречи с Дональдом Трампом. Затем Владимир Зеленский позвонил Эммануэлю Макрону, который, в свою очередь, связался с Дональдом Трампом, попросив его о встрече со своим [украинским] коллегой», — говорится в материале.
В итоге после телефонного разговора с Макроном Трамп согласился принять Зеленского в Белом доме.
Ранее, 26 февраля, Трамп подтвердил визит Зеленского в США 28 февраля 2025 года для подписания соглашения по украинским природным ресурсам.