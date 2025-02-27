Bloomberg указало на переговоры в ЕС по увеличению расходов на оборону
Лидеры стран Европейского союза (ЕС) начали переговоры о возможном высвобождении сотен миллиардов евро, направленных на дополнительное финансирование обороны. Об этом 27 февраля сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.
«В рамках крупнейшей в регионе инициативы в сфере безопасности со времен Холодной войны Европейский союз рассчитывает выделить сотни миллиардов евро на дополнительное финансирование обороны», — говорится в материале.
По сообщению агентства, Европа сталкивается с двумя проблемами: ее оборонная промышленность не готова к быстрому перевооружению, а запасы «практически опустошены» поддержкой Украины.
«Поддержка местных производителей оружия требует времени и денег, и того и другого [у ЕС] не хватает», — передает Bloomberg.
Руководство Евросоюза подготовило ряд инициатив. Первая из них призвана позволить государствам-членам увеличить расходы за счет смягчения фискальных правил. По словам некоторых чиновников, это может помочь мобилизовать не менее €160 млрд.
«Вторая часть состоит в урегулировании расходов на уровне ЕС с помощью нового совместного инструмента. Эти деньги в основном будут использоваться для инвестирования в общие проекты в таких областях, как противовоздушная оборона, ракеты, беспилотники и искусственный интеллект», — поясняет автор статьи.
Третья часть состоит в ослаблении инвестиционных ограничений для Европейского инвестиционного банка. По словам анонимных источников, кроме того глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать неизрасходованные средства ЕС. Например, собранные на восстановление после пандемии COVID-19.
Газета Financial Times 9 февраля сообщила, что власти ЕС рассматривают возможность перераспределить на оборонные нужды €93 млрд неиспользованных средств, которые изначально выделялись на восстановление после пандемии коронавируса.