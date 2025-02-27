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Додон заявил о многомиллионной поддержке Санду от USAID

Экс-президент Молдавии Додон: USAID вложило в поддержку Санду миллионы долларов
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Фото: ТАСС/Евгений Мессман
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Агентство США по международному развитию (USAID) вложило миллионы долларов в поддержку президента Молдавии Майи Санду. Об этом 27 февраля сообщил бывший глава государства Игорь Додон.

«Данные всплывают каждый день. Речь идет о сотнях миллионов долларов. За 2024 год только USAID и [американский трейдер Джордж] Сорос несколько сотен миллионов долларов вложили в так называемые демократические процессы в Молдавии», — сказал он в интервью ТАСС.

По его словам, средства направили на поддержку нынешней власти республики, в том числе финансирование избирательной кампании Санду.

Он также уточнил, что за минувший год объем прямых иностранных инвестиций в Молдавию составил порядка $100–150 млн. Бывший глава республики подчеркнул, что $300 млн были получены только через подобные фонды.

Додон заявил, что написал американской стороне письмо с целью запросить детали, поскольку факт незаконного финансирования является поводом для аннулирования результатов президентских выборов 2024 года, а также отмены участия нынешней политической партии в следующем голосовании.

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Депутат парламента Молдавии, вице-председатель блока оппозиционных партий «Победа» Марина Таубер 26 февраля направила обращение лидеру департамента государственной эффективности США (DOGE), предпринимателю Илону Маску с просьбой обнародовать личности получавших средства от USAID в республике.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с «Известиями» 12 февраля заявил, что Санду может ужесточить свою политику и усугубить репрессии на фоне прекращения финансирования со стороны USAID, о запуске процесса по ликвидации которого Маск заявил 3 февраля.

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