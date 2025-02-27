СМИ сообщили об обсуждении Эрдогана с Лавровым отправки миротворцев на Украину

Турция открыта к идее размещения миротворческих сил на Украине после завершения конфликта. Об этом 27 февраля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал данный вопрос на встречах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и лидером Украины Владимиром Зеленским.

Отмечается, что данная мера Турции призвана помочь в мониторинге в рамках потенциального мирного соглашения, а также для поддержки европейских союзников, таких как Великобритания и Франция, которые разрабатывают планы по развертыванию сил под руководством Европы на украинской территории.

Однако, по информации Bloomberg, Анкара не будет участвовать ни в одной миротворческой миссии без включения ее в обсуждения и консультации по этому вопросу.

25 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине в том или ином виде необходимо размещение миротворческих сил, которое будет приемлемо для всех сторон.

Газета The Wall Street Journal 23 февраля сообщила, что Великобритания и Франция разрабатывают план по размещению до 30 тыс. европейских миротворцев на Украине. Отмечалось, что силам государств объединения не хватает потенциала, который есть у военных США.