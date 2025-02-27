В МИД РФ сообщили о контактах с Баку из-за закрытия Sputnik

Россия ждет от Азербайджана конструктивной реакции и ждет, что в вопросе представительства медиагруппы «Россия сегодня» («Sputnik Азербайджан») руководство в Баку будет исходить из союзнических отношений с Москвой. Об этом на брифинге 27 февраля заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Ожидаем конструктивной реакции, рассчитываем, что совместными усилиями нам удастся выйти на взаимоприемлемые решения», — сказала Захарова.

Она отметила, что Россия исходит из того, что Азербайджан не захочет вредить двусторонним многогранным связям между как государствами, так и народами. Захарова указала, что Москва поддерживает с Баку диалог по этому очень важному вопросу и доносит до него свою позицию. РФ уверена, что для Азербайджана эта тема тоже имеет большое значение.

Официальный представитель МИД России указала, что Москва отлично слышит и понимает аргументы, которые выдвигает Баку, но считает, что в этой ситуации нет никаких противоречий между соблюдением закона и возможностью урегулировать ситуацию на основе взаимного уважения.

Ранее, 23 февраля, официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что республика упразднила «Sputnik Азербайджан», и теперь представительство может получить аккредитацию в стране только на одного корреспондента.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на следующий день заявил, что Россия надеется на понимание Азербайджаном важности союзнического взаимодействия двух стран, а следующие свои шаги Баку будет делать с оглядкой на договоренности президентов двух государств и не станет выходить за их рамки.