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В МИД РФ сообщили о контактах с Баку из-за закрытия Sputnik

МИД: Москва находится в контакте с Баку из-за закрытия представительства Sputnik
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия ждет от Азербайджана конструктивной реакции и ждет, что в вопросе представительства медиагруппы «Россия сегодня» («Sputnik Азербайджан») руководство в Баку будет исходить из союзнических отношений с Москвой. Об этом на брифинге 27 февраля заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Ожидаем конструктивной реакции, рассчитываем, что совместными усилиями нам удастся выйти на взаимоприемлемые решения», — сказала Захарова.

Она отметила, что Россия исходит из того, что Азербайджан не захочет вредить двусторонним многогранным связям между как государствами, так и народами. Захарова указала, что Москва поддерживает с Баку диалог по этому очень важному вопросу и доносит до него свою позицию. РФ уверена, что для Азербайджана эта тема тоже имеет большое значение.

Официальный представитель МИД России указала, что Москва отлично слышит и понимает аргументы, которые выдвигает Баку, но считает, что в этой ситуации нет никаких противоречий между соблюдением закона и возможностью урегулировать ситуацию на основе взаимного уважения.

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Ранее, 23 февраля, официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что республика упразднила «Sputnik Азербайджан», и теперь представительство может получить аккредитацию в стране только на одного корреспондента.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на следующий день заявил, что Россия надеется на понимание Азербайджаном важности союзнического взаимодействия двух стран, а следующие свои шаги Баку будет делать с оглядкой на договоренности президентов двух государств и не станет выходить за их рамки.

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