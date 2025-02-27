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Фермеры ЕС спрогнозировали негативные последствия из-за пошлин на удобрения из РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Сельхозпроизводители Евросоюза (ЕС) спрогнозировали, что введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России негативно отразится на сельскохозяйственной отрасли летом текущего года. Об этом свидетельствует заявление крупнейшего объединения профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa Cogeca.

Исходя из этого, профсоюз фермеров призвал Еврокомиссию (ЕК) отсрочить повышение пошлин на удобрения в период на один год.

«Удобрения необходимы для выращивания сельскохозяйственных культур и пастбищ и представляют собой основной фактор затрат для европейских фермеров. Этот вопрос имеет жизненно важное значение для продовольственной безопасности и суверенитета. <...> Фермеры призывают отложить на один год вступление в силу предлагаемого изменения тарифов на удобрения, произведенные в России и Беларуси, чтобы обеспечить адаптацию рынка», — говорится в заявлении, текст которого передает «РИА Новости».

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Ранее, 29 января, сельхозпроизводители ЕС выступили против новых заградительных пошлин на удобрения из России, которые предложила ввести Еврокомиссия.

О том, что ЕК планирует ввести пошлины на сельскохозяйственную продукцию, азотные удобрения из России и Белоруссии стало известно 28 января. Отмечалось, что тарифы будут поддерживать рост внутреннего производства и пострадавшей во время энергетического кризиса индустрии удобрений ЕС, а также позволят диверсифицировать поставки из третьих стран. Тогда же ЕК утвердила пошлины на ряд наименований сельскохозяйственной продукции из России и некоторые азотные удобрения. При этом экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений в третьи страны останется неизменным.

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