Стали известны предпочтения россиян по замене китайских авто

Россияне, которые выставляют китайский автомобиль на продажу, в качестве следующей машины чаще всего рассматривают модели с пробегом европейских марок. Об этом «Известиям» 28 февраля рассказали эксперты «Авто.ру Бизнес», проанализировав данные с платформы.

Так, европейские подержанные автомобили пока лидируют по интересу у продавцов китайских машин: брендами из этих стран интересуются 39% продавцов авто экономкласса, 46% — среднего ценового сегмента и 60% — сегмента премиум. Продавцы китайских автомобилей эконом-сегмента также интересуются российскими брендами (37%). В среднем ценовом сегменте и премиум-сегменте также пользуются спросом японские модели — 26 и 20% соответственно.

Продавцы машин европейских марок не готовы менять потребительские привычки и вместо своего автомобиля ищут в основном также авто с пробегом европейских марок во всех сегментах. Продавцы японских автомобилей также рассматривают на замену подержанные авто из той же страны. Большинство продавцов российских моделей эконом-сегмента рассматривают на замену подержанные автомобили отечественных брендов, далее по популярности у них «европейцы» и «японцы».

«Несмотря на то что проверенные бренды остаются популярными, растет интерес к подержанным китайским автомобилям, особенно среди тех, кто уже имеет опыт их использования. В эконом-сегменте при выборе нового автомобиля для замены часто решающим фактором становится цена. Однако в среднем и премиум-сегментах пользователи ориентируются как на стоимость, так и на качество», — объяснил директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.

Накануне сообщалось, что по итогам 2024 года жители Москвы приобрели 202,2 тыс. новых легковых машин, что на 33% больше, чем в 2023-м. Самой популярной маркой стала Geely, а моделью-бестселлером оказался Haval Jolion.

19 февраля стало известно, что по итогам января 2025 года россияне приобрели 420,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 29,4% больше, чем в том же месяце прошлого года.