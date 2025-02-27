Наталья Виртуозова рассказала о проекте «Путешествие по России»

Первая часть проекта «Путешествие по России. Еда» открывается 1 марта. Там можно будет попробовать самые любимые традиционные блюда со всей страны. Об этом 27 февраля рассказала гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.

Гастрономическое пространство будет разделено на четыре зоны: «Восток», «Север», «Запад» и «Юг». Гости смогут попробовать блюда российской многонациональной кухни от Владивостока до Калининграда — как широко известных, так и необычных.

«Здесь можно будет попробовать самые любимые традиционные блюда со всей страны. Это и крымские чебуреки, и пельмени, и осетинские пироги. И конечно же, будет представлено вино из всех регионов, где производят на сегодняшний день вино», — рассказала Виртуозова.

Сама экспозиция «Путешествие по России» откроется 5 марта. Выставка разделена на восемь тематических блоков, каждый из которых посвящен уникальным особенностям одного из федеральных округов России.

Ранее, 22 октября 2024 года, сервис путешествий Tutu провел опрос среди россиян о лучших регионах для гастротуризма. Кавказ, Камчатка и Татарстан — регионы, куда россияне хотели бы отправиться, чтобы попробовать местную кухню. Больше всего они мечтают продегустировать горячие блюда национальной кухни, морепродукты, мясные блюда и дичь.