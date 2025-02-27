Умер победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» Хавьер Дорадо

Экс-защитник ФК «Реал» Хавьер Дорадо умер в возрасте 48 лет. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба испанского клуба «Спортинг» из Хихона на официальном сайте.

«Реал Спортинг из Хихона выражает свои соболезнования в связи с кончиной бывшего игрока Хавьера Дорадо Бьельсы, который скончался в четверг, 27 февраля, в возрасте 48 лет», — сказано в заявлении.

По информации испанского радио Cadena SER, Дорадо боролся с раковым заболеванием.

Хавьер Дорадо начал свою карьеру футболиста в «Реал Мадриде». Вместе с клубом футболист в 2000 году стал победителем Лиги чемпионов.

Позже, в 2001-м, он присоединился к «Спортингу» из Хихона. Всего защитник провел четыре сезона в Хихоне, сыграв 152 официальных матча и забив два гола. Также он играл в составе сборной до 2021 года.