Россиянам предложили оценить свои шансы на ипотеку без заявки

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Пользователям сервиса «Домклик» предложили бесплатно рассчитать их ипотечный потенциал — так они смогут оценить свои шансы на получение кредита без подачи ипотечной заявки в банк. Об этом сообщил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи на форуме Domclick Digital Day в Казани.

По его словам, использование данного инструмента не скажется на кредитном рейтинге заявителя.

Новая опция позволит клиенту узнать, одобрят ли ему ипотечный кредит, а также получить данные по сумме кредита и максимальному размеру ежемесячного платежа. Для подготовки ответа будет проведена оценка доходов клиента и полученных им ранее кредитов в разных банках.

Ранее желающие взять ипотеку не могли заранее узнать, удастся ли им оформить ипотечный кредит в банке и на какую сумму они могут рассчитывать. Действовать приходилось исходя из своего кредитного рейтинга, который указан в отчете по кредитной истории, и оценки своей долговой нагрузки.

Как подчеркнул Лейпи, предложенная функция оценки ипотечного потенциала «существенно облегчает процесс выбора и приобретения недвижимости, предоставляя пользователям возможность заранее рассчитать максимально возможную сумму ипотечного кредита». «Благодаря этому клиенты могут скорректировать свою заявку, что, в свою очередь, значительно повышает вероятность одобрения ипотеки банком», — добавил он.