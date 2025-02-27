«Сбер» запустил ипотеку на покупку дома и земли по договору долевого участия

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В онлайн-сервисе «Домклик» появилась возможность купить дом у застройщика по договору долевого участия (ДДУ) в ипотеку Сбербанка. Ранее программа распространялась только на квартиры в новостройках, сообщил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка на Domclick Digital Day в Казани Алексей Лейпи.

Многие крупные девелоперы строят не только многоквартирные, но и загородные дома. Теперь покупатели смогут приобрести недвижимость в сегменте индивидуального жилищного строительства по 214-ФЗ у застройщиков, находящихся на проектном финансировании Сбербанка.

«Мы запускаем аналог ипотечного продукта по ДДУ на первичном рынке и в ИЖС, когда компании берут в освоение определенные территории и реализуют проекты по строительству домов в рамках 214-ФЗ. Таких партнеров у нас в контуре уже около десяти. Надеемся, что их количество после запуска продукта будет только расти», — отметил Лейпи.

Клиентам будут доступны все базовые ипотечные программы для покупки дома по ДДУ, а также льготные — «Семейная ипотека», «Ипотека для IT», «Дальневосточная и Арктическая ипотека». Кредитуемым объектом может выступать жилой дом и размежеванный земельный участок. Документом основания будет считаться договор долевого участия (ДДУ) или договор уступки прав требования (ДУПТ). Дополнительный залог по кредиту не требуется.