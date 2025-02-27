В Подмосковье возбудили дело после обнаружения младенца в мусорном баке
В подмосковном Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело после того, как в мусорном контейнере был обнаружен живой младенец. Об этом 27 февраля сообщило ГСУ СК России по региону в своем Telegram-канале.
«26 февраля текущего года женщина, находясь на территории города Орехово-Зуево, самостоятельно родила жизнеспособного ребенка мужского пола. Затем она поместила его в полимерный пакет и оставила в мусорном контейнере», — уточняется в комитете.
Прокуратура региона взяла на контроль установление обстоятельств происшествия. Малыш был госпитализирован в роддом, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Его мать разыскивают.
Ранее, 12 февраля, сообщалось, что в Красноярске 16-летняя школьница родила и выбросила в мусорный бак младенца. В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).