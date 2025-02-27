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В Подмосковье возбудили дело после обнаружения младенца в мусорном баке

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Фото: пресс-служба СК РФ
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В подмосковном Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело после того, как в мусорном контейнере был обнаружен живой младенец. Об этом 27 февраля сообщило ГСУ СК России по региону в своем Telegram-канале.

«26 февраля текущего года женщина, находясь на территории города Орехово-Зуево, самостоятельно родила жизнеспособного ребенка мужского пола. Затем она поместила его в полимерный пакет и оставила в мусорном контейнере», — уточняется в комитете.

Прокуратура региона взяла на контроль установление обстоятельств происшествия. Малыш был госпитализирован в роддом, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Его мать разыскивают.

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Ранее, 12 февраля, сообщалось, что в Красноярске 16-летняя школьница родила и выбросила в мусорный бак младенца. В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

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