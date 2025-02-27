США депортировали в РФ обвиняемого в разбойном нападении в аэропорту Пулково

Соединенные Штаты депортировали в РФ обвиняемого в разбойном нападении в петербургском аэропорту Пулково в июле 2014 года. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

«По инициативе Генпрокуратуры России из США депортирован Дмитрий Кошелев. Он обвиняется по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»)», — говорится на сайте ведомства.

Согласно данным следствия, он и соучастники напали с оружием на людей в пассажирском терминале аэропорта, похитили их имущество и денежные средства в размере более $1,5 млн.

Уточняется, что Кошелев скрылся от уголовного преследования и в 2020 году был объявлен в международный розыск. Позднее, в мае 2021-го, местонахождение обвиняемого было установлено на территории США.

«Благодаря взаимодействию Генпрокуратуры России с компетентными органами Соединенных Штатов <...> удалось добиться принятия решения о его депортации», — отметили в ведомстве.

Ранее, 7 февраля, сообщалось, что Турция по запросу российской стороны экстрадирует в Москву обвиняемого в убийстве человека и разбое Олима Махмудова. Уточнялось, что в 2008 году он вместе с соучастниками совершил нападение на человека, похитив его автомобиль, мобильный телефон и деньги на сумму около 75 тыс. рублей, после чего скрылся с места преступления.