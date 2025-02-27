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Очевидица ДТП с Буйновым рассказала о его поведении после аварии

Очевидица ДТП: после аварии певец Буйнов стоял поодаль, не говоря с пострадавшей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Очевидица ДТП с народным артистом РФ Александром Буйновым рассказала 27 февраля «Известиям», что пострадавшая после инцидента женщина сидела на дороге одна, а виновник аварии стоял поодаль и к ней не подходил.

По словам Людмилы, происходившее она наблюдала с балкона квартиры. Пенсионерка, которую сбил черный Lexus певца, после ДТП была в сознании. Неподалеку от нее стояла иномарка исполнителя и полицейская машина.

«Я видела, что он (водитель Lexus. — Ред.) просто стоял в стороне, не принимал участия. К нему кто-то подходил: сторонние люди, полицейские, но человек стоял поодаль. Я удивилась, что женщина сидит одна и к ней никто не подходит. Прям на дороге холодной», — поделилась Людмила.

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ДТП произошло 26 февраля в подмосковной Апрелевке. Lexus, за рулем которого находился Буйнов, сбил 61-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе.

Директор певца Сергей Пудовкин заявил «Известиям», что артист не намеревался скрываться с места происшествия, «сразу пытался оказать помощь, отвезти в медицинское учреждение», а сейчас «очень тяжело переживает и будет переживать» из-за ситуации. Продюсер заверил, что потерпевшей будет оказана необходимая помощь.

При этом сама пострадавшая «Известиям» рассказала, что исполнитель сначала вышел из машины, посмотрел на нее и сел обратно в авто. Когда, по словам Аллы Николаевны, свидетели начали кричать, что виновник хочет покинуть место происшествия, Буйнов сдал назад, вышел из автомобиля и отошел в сторону. Пенсионерка утверждает, что звезда эстрады ни разу к ней не подошел. Сейчас женщина находится в больнице.

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