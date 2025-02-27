Десятки человек пострадали при взрывах на встрече с лидерами М23 в ДР Конго

Десятки человек пострадали при двух взрывах на встрече лидеров группировки М23 («Движение 23 марта») с жителями города Букаву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом 27 февраля сообщило агентство Associated Press.

Причины инцидента не уточняются.

«На видео и фото, размещенных в соцсетях, <....> видно, как толпа в панике убегает с митинга в Букаву, а на земле лежат окровавленные тела», — говорится в материале.

В AP также отметили, что в числе участников мероприятия был Корнель Нанга, глава повстанческого «Альянса реки Конго» (AFC), в состав которого входит М23.

Ранее, 22 февраля, AFC заявила о готовности к переговорам по урегулированию конфликта на востоке ДРК. Тем не менее, повстанцы подчеркнули, что оставляют за собой право на защиту мирных жителей.

21 февраля Россия поддержала проект резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН, согласно которой группировка М23 должна прекратить боевые действия в Демократической Республике Конго и вывести свои подразделения из страны.

Обострение обстановки в ДР Конго произошло после того, как правительство разорвало дипломатические отношения с Руандой и обвинило страну в поддержке повстанцев, которые начали наступление на город Гома.