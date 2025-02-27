Экипаж Су-34 уничтожил боевиков и опорный пункт ВСУ в приграничье Курской области
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) уничтожил личный состав и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Кадры боевой работы опубликовало 27 февраля Минобороны РФ.
Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). После выполнения боевой задачи экипаж вернулся на аэродром вылета.
В этот же день военнослужащие группировки войск «Север» расчетом FPV-дрона уничтожили боевую бронированную машину (ББМ) ВСУ в Харьковской области. На кадрах боевой работы зафиксировано прямое попадание по заданной цели.