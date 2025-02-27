Цены на Lada Vesta в Белоруссии снизили до 1,2 млн рублей

В Белоруссии началась распродажа автомобилей семейства Lada Vesta, цены на новые машины серьезно упали и стали на сотни тысяч рублей ниже, чем в России. Об этом 27 февраля сообщает Quto.ru.

Так, теперь седан Lada Vesta стоит 43,9 тыс. белорусских рублей (1,22 млн рублей российских). Vesta SW оценили в 45 тыс. рублей (1,25 млн российских), а кросс-универсал Vesta SW Cross — в 50,9 тыс. (1,41 млн). В то же время в России эти модели соответственно стоят от 1,53 млн, 1,66 млн и 1,88 млн рублей.

Дополнительно покупателям предлагают воспользоваться рассрочкой, льготным кредитом или лизинговой программой. По словам сотрудника одного из белорусских автосалонов, выгоднее всего покупать универсал, поскольку еще недавно модель стоила на 200 тыс. дороже (в российских рублях), а теперь цена снизилась до уровня седана.

Отмечается, что АвтоВАЗ и местный бренд Belgee ведут на рынке Белоруссии ценовую и кредитную борьбу: автосалоны Lada и Belgee готовы привлекать клиентов низкими ценами, а также выгодными финансовыми инструментами.

Ранее в этот день сообщалось, что новая модель АвтоВАЗа Lada Iskra будет предлагаться в трех модификациях. Старт продаж намечен на май 2025 года, ожидаемая цена — от 1,2 млн до 1,6 млн рублей.

11 февраля стало известно, что в Белоруссии наладили сборку китайского седана Geely Preface, первые 165 экземпляров уже собраны на заводе «Белджи» крупноузловым методом. А цена Geely Preface в Белоруссии оказалась ниже, чем в России, куда поставляются седаны китайской сборки.