Савеловский суд Москвы огласит приговор блогеру Елене Блиновской 3 марта. Об этом 27 февраля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Во время выступления с последним словом Блиновская заявила, что ее ошибки поправимы, а семья «достаточно пострадала».

«Есть люди, которые судят обо мне из серии «я книжку не читал, но осуждаю», а есть люди, которые имеют со мной дело непосредственно, зная, что я отвечаю за свои слова, соблюдаю договоренности», — сказала Блиновская.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Около года она находилась под домашним арестом. Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении блогера 25 июля 2024 года. 30 августа она частично признала вину в уклонении от уплаты налогов.

На судебном заседании 13 февраля прокурор запросил для Блиновской шесть лет колонии, штраф в размере 1,5 млн рублей, запрет заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет и конфискацию имущества подсудимой и ее супруга Алексея Блиновского, которое находилось под арестом во время предварительного следствия.