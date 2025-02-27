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Захарова назвала неправосудным приговор президенту Республики Сербской Додику

Захарова: приговор Додику неправосуден и не может иметь юридических последствий
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Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
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Приговор, вынесенный судом Боснии и Герцеговины (БиГ) президенту Республики Сербской Милораду Додику, неправосуден. Такое заявление 27 февраля сделала официальный предстаивтель МИД РФ Мария Захарова.

«Вердикт по данному делу явно неправосуден и юридических последствий иметь не может. Очевидно, что он направлен исключительно на устранение с политической сцены лидера сербского народа БиГ», — сказала она на брифинге.

По ее словам, принципиальная патриотическая линия Додика в отношении своего народа «противоречит навязываемым Западом евро-атлантическим установкам». Она назвала судебное решение очередным случаем, когда политика берет верх над правом.

Соответствующее решение суда Захарова назвала сфабрикованным делом и отметила, что Москва разделяет возмущение общественности на Балканах.

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Суд Боснии и Герцеговины 26 февраля заочно приговорил Додика к году тюремного заключения и вынес запрет на политическую деятельность в течение шести лет. Это решение может быть обжаловано.

В тот же день сербское издание Vreme рассказало, что в июне 2023 года Додик подписал указ, согласно которому решения конституционного суда БиГ считались недействительными на территории Республики Сербской. В результате в августе того же года президенту автономии предъявили уголовное обвинение о неподчинении утвержденному Советом Безопасности (СБ) ООН высокому представителю по БиГ Кристиану Шмидту.

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