Греф сообщил об ожидании снижения ключевой ставки во II полугодии 2025 года
Цикл снижения ключевой ставки ожидается во втором полугодии 2025 года. Об этом 27 февраля заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф во время конференции с аналитиками и инвесторами по итогам публикации финансовой отчетности.
«Будем смотреть, как будет расти кредитный портфель. Если он не будет расти таким темпом, как в прошлом году, — а он падает два месяца подряд, — то во втором полугодии мы увидим сильное сокращение инфляции. Мы ожидаем, соответственно, цикл снижения ключевой ставки во втором полугодии 2025 года», — цитирует его слова ТАСС.
Он уточнил, что необходимо следить за тем, как будет расти портфель кредитования. Так, на протяжении двух последних месяцев он, наоборот, падает, и если его объем не начнет увеличиваться так же быстро, как в прошлом году, то во втором полугодии можно ожидать значительного снижения инфляции, что позволит начать уменьшать ключевую ставку.
Ранее в этот день глава Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина заявила, что существующий сейчас уровень ключевой ставки в 21% необходим, чтобы достичь целевого показателя инфляции, который составляет 4%. При этом в регуляторе видят разворот факторов, которые способны влиять на инфляцию, например охлаждение на рынке труда.
ЦБ РФ 14 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Уточняется, что оценивать целесообразность ее повышения Банк России будет на ближайшем заседании 21 марта.