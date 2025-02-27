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Греф сообщил об ожидании снижения ключевой ставки во II полугодии 2025 года
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Греф сообщил об ожидании снижения ключевой ставки во II полугодии 2025 года

Греф: цикл снижения ключевой ставки начнется во II полугодии 2025 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Цикл снижения ключевой ставки ожидается во втором полугодии 2025 года. Об этом 27 февраля заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф во время конференции с аналитиками и инвесторами по итогам публикации финансовой отчетности.

«Будем смотреть, как будет расти кредитный портфель. Если он не будет расти таким темпом, как в прошлом году, — а он падает два месяца подряд, — то во втором полугодии мы увидим сильное сокращение инфляции. Мы ожидаем, соответственно, цикл снижения ключевой ставки во втором полугодии 2025 года», — цитирует его слова ТАСС.

Он уточнил, что необходимо следить за тем, как будет расти портфель кредитования. Так, на протяжении двух последних месяцев он, наоборот, падает, и если его объем не начнет увеличиваться так же быстро, как в прошлом году, то во втором полугодии можно ожидать значительного снижения инфляции, что позволит начать уменьшать ключевую ставку.

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Ранее в этот день глава Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина заявила, что существующий сейчас уровень ключевой ставки в 21% необходим, чтобы достичь целевого показателя инфляции, который составляет 4%. При этом в регуляторе видят разворот факторов, которые способны влиять на инфляцию, например охлаждение на рынке труда.

ЦБ РФ 14 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Уточняется, что оценивать целесообразность ее повышения Банк России будет на ближайшем заседании 21 марта.

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