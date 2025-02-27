В Ижевске возбудили дело после гибели подростка в ДТП со снегоходом и поездом
В Ижевске возбудили уголовное дело после смерти подростка в результате столкновения снегохода и поезда. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (МСУТ СК) России.
По данным следствия, трое молодых людей на снегоходе столкнулись с пригородным поездом из-за того, что переезжали пути в запрещенном месте и не заметили приближающийся состав.
«Центральным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — сказано на сайте ведомства.
О ДТП с участием электрички и снегохода на перегоне Горьковской железной дороги стало известно 25 февраля. Тогда сообщалось, что при столкновении один подросток погиб и еще двое пострадали.