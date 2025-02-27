Блиновская в последнем слове попросила об отсрочке наказания
В последнем слове блогер Елена Блиновская попросила отсрочить наказание. Об этом 27 февраля сообщил корреспондент «Известий» из зала Савеловского суда.
«Признавая вину и раскаиваясь, хочу сказать одно: инкриминируемые виды наказания касаются не только лишения свободы. Я прошу даже в случае самого сурового наказания применить ст. 82 [УК РФ] («Отсрочка отбывания наказания». — Ред.)», — сказала она.
Своей главной обязанностью блогер назвала нахождение рядом со своими детьми.
Прокурор выступил против отсрочки, связав позицию с тем, что у детей есть отец, а также бабушки и дедушки. Он уточнил, что в момент совершения преступных деяний у Блиновской уже были дети, однако «это не мешало ей совершать противоправные действия».
Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Около года она находилась под домашним арестом. Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении блогера 25 июля 2024 года. 30 августа блогер частично признала вину в уклонении от уплаты налогов.
На судебном заседании 13 февраля прокурор запросил для Блиновской шесть лет колонии. Помимо заключения гособвинение запросило штраф в размере 1,5 млн рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет.