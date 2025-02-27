Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила о продаже Украиной населения в рабство на фоне соглашения с США
Мир
В Марселе начался суд по делу напавших на генконсульство РФ французов
Общество
Савеловский суд Москвы огласит приговор блогеру Елене Блиновской 3 марта
Мир
Bloomberg указало на переговоры в ЕС по увеличению расходов на оборону
Наука и техника
На Земле началась магнитная буря класса G2
Общество
Блогера Subo лишили российского гражданства
Мир
Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным сделки США и Украины по ископаемым
Мир
Додон заявил о многомиллионной поддержке Санду от USAID
Авто
Качество автошкол начнут оценивать по числу ДТП у выпускников
Мир
СМИ сообщили об обсуждении Эрдогана с Лавровым отправки миротворцев на Украину
Экономика
Греф сообщил об ожидании снижения ключевой ставки во II полугодии 2025 года
Новости компаний
«Сбер» запустил ипотеку на покупку дома и земли по договору долевого участия
Политика
Путин поручил принять дополнительные меры для защиты госграницы РФ
Мир
Трамп подтвердил планы ввести с марта пошлины в отношении Мексики и Китая
Наука и техника
Ученые предупредили о возможных магнитных бурях до 2 марта
Мир
В МИД РФ сообщили о контактах с Баку из-за закрытия Sputnik
Мир
Путин назвал ФСБ сильным и надежным звеном нацбезопасности

Блиновская в последнем слове попросила об отсрочке наказания

0
EN
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В последнем слове блогер Елена Блиновская попросила отсрочить наказание. Об этом 27 февраля сообщил корреспондент «Известий» из зала Савеловского суда.

«Признавая вину и раскаиваясь, хочу сказать одно: инкриминируемые виды наказания касаются не только лишения свободы. Я прошу даже в случае самого сурового наказания применить ст. 82 [УК РФ] («Отсрочка отбывания наказания». — Ред.)», — сказала она.

Своей главной обязанностью блогер назвала нахождение рядом со своими детьми.

Прокурор выступил против отсрочки, связав позицию с тем, что у детей есть отец, а также бабушки и дедушки. Он уточнил, что в момент совершения преступных деяний у Блиновской уже были дети, однако «это не мешало ей совершать противоправные действия».

Конфискация желаний: Елене Блиновской запросили шесть лет колонии
Прокурор потребовал изъять в доход государства всё арестованное имущество блогера, ее мужа и родных

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Около года она находилась под домашним арестом. Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении блогера 25 июля 2024 года. 30 августа блогер частично признала вину в уклонении от уплаты налогов.

На судебном заседании 13 февраля прокурор запросил для Блиновской шесть лет колонии. Помимо заключения гособвинение запросило штраф в размере 1,5 млн рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025