Опубликованы кадры схода лавины на дорогу в Дагестане
В горах Дагестана лавина сошла на участок дороги. Соответствующие кадры 27 февраля опубликовали очевидцы.
На кадрах зафиксировано, как проезжая часть оказалась завалена снегом. Автомобили остановили движение, одно из транспортных средств застряло в снегу. Специальная техника уже приступила к расчистке дорожного участка.
По данным ГКУ «Дагестанавтодор», лавина сошла на участке 95–110-го км автомобильной дороги республиканского значения Грозный — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка.
24 февраля на южном склоне Аибги за пределами оборудованных трасс курорта «Роза Хутор» в Сочи произошел сход лавины. В пресс-службе курорта уточнили, что в опасной зоне находились три райдера. Спасатели нашли двух сноубордистов. Их отвезли врачам «Розы Хутор», серьезных травм не зафиксировано.
Судьба третьего неизвестна. По данным Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, поиск пропашего лыжника временно приостановлен.