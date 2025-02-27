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Европейские фермеры провели митинг против ввоза продовольствия из третьих стран

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Фермеры из Чехии и Словакии провели совместный митинг против ввоза на территорию Евросоюза продукции из третьих стран, сообщает 27 февраля издание Pravda.

«Фермеры и производители продуктов питания из Чехии и Словакии провели акцию протеста на пограничном переходе Годонин — Голич. Они привезли с собой десятки единиц тяжелой сельскохозяйственной техники», — говорится в материале.

Главной целью протеста стало выражение несогласия с соглашением с МЕРКОСУР и ввозом продуктов из третьих стран.

«Основной посыл этой акции протеста — это выражение недовольства внешней политикой, а также торговлей с третьими странами, такими как Украина, или подготовленными соглашениями с Мексикой и Таиландом», — заявил председатель Словацкой аграрной и продовольственной палаты Андрей Гайдош.

По словам президента Аграрной палаты Чешской Республики Яна Долежала, на производстве в третьих странах широко используются компоненты, запрещенные в Европе.

«Мы не используем антибиотики в таком объеме, мы не используем гормоны, эти вещи используются там очень часто, и мы воспринимаем это как угрозу продовольственной безопасности наших стран и потенциальную угрозу для потребителей», — заявил Долежал.

По словам организаторов, похожие протесты также проходят в Польше, Румынии и Франции.

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В январе представители аграрного сектора в Польше 3 января вышли на акцию протеста перед зданием Европейской комиссии (ЕК) в Варшаве. Сообщается, что несколько тысяч человек под лозунгом «Пять раз нет» выступили против импорта сельскохозяйственной продукции с Украины, экологических норм Европы, спада польской экономики.

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