Военные ВС РФ уничтожили боевую бронемашину ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие группировки войск «Север» расчетом FPV-дрона уничтожили боевую бронированную машину (ББМ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кадры объективного контроля 27 февраля опубликовало Министерство обороны России.

В ведомстве отметили, что с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) военные обнаружили украинскую ББМ в зоне проведения специальной военной операции (СВО), в лесистой местности Харьковской области.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на ББМ противника. Обнаруженная цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона на оптоволокне группировки войск «Север», — сказано в сообщении Минобороны.

На кадрах боевой работы зафиксировано прямое попадание по боевой бронированной машине ВСУ.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что операторы FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» нанесли поражение военной технике и боевикам ВСУ в приграничье Курской области.