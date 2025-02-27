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Психоаналитик назвала причины возвращения к бывшим партнерам

Психоаналитик Лодзь: дружба с бывшим часто является инструментом контроля
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Возвращение бывших партнеров является распространенным явлением с разнообразными причинами. Об этом психоаналитик, преподаватель Московского института психологии Анна Лодзь рассказала в четверг, 27 февраля.

«Часто это продиктовано невыносимостью одиночества и страхом потерять контроль над бывшим партнером, особенно при созависимых отношениях. Желание заполнить внутреннюю пустоту может быть реальной, порой неосознанной причиной возобновить именно прошлые отношения — вернуться туда, где был когда-то счастлив, хотя эти воспоминания могут быть лишь идеализированной фантазией», — сказала специалист в беседе с Lenta.Ru.

По словам психоаналитика, неудовлетворенность новыми отношениями также может подтолкнуть к попытке вернуть прошлого партнера. Кроме того, не стоит забывать и о возможном желании отомстить, причинить боль бывшему партнеру через манипуляции, контроль и чувство вины. Еще один важный фактор — это неразрешенные конфликты и недосказанность, которые могут быть поводом для возобновления общения, но не обязательно отношений, добавила Лодзь. Кроме того, важную роль играет идеализация прошлого и забывание негативных моментов, добавила она.

«Предлагаемая «дружба» часто служит инструментом контроля, манипуляции или жажды власти, а не истинного желания поддерживать дружеские связи. Поэтому к подобным инициативам следует подходить с осторожностью, анализируя действия, а не слова, и оценивая их влияние на ваше эмоциональное состояние», — отметила психоаналитик.

Эксперт подчеркнула, что, если бывший партнер хочет вернуться, стоит вспомнить причины расставания, подумать о том, решены ли проблемы, изменился ли он на деле, а не на словах, а также соответствует ли возвращение вашим целям.

Она призвала не торопиться, установить четкие границы и правила в общении. Также при необходимости можно обратиться за поддержкой. Она добавила, что не надо бояться сказать «нет».

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Накануне психолог Юлия Винокурова рассказала, что рост в последние годы количества одиноких людей может быть связан с периодом трансформации, сообщает 360.ru.

Ранее, 14 февраля, психолог, эксперт в области кризиса отношений Роза Гнедовская заявила, что знакомства в интернете очень редко приводят к серьезным отношениям, так как обычно мужчины в этом случае преследуют другие цели, передает НСН.

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