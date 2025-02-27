Суд оштрафовал владельца «Волгонефти-212» за нарушение техрегламента

Арбитражный суд Краснодарского края оштрафовал владельца потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера «Волгонефть-212» на 30 тыс. рублей за нарушение технического регламента. Об этом 27 февраля сообщил корреспондент «Известий».

Владелец второго затонувшего танкера, «Волгонефть-239», также получил штраф за несоблюдение технического регламента 13 февраля. В его случае сумма составила 300 тыс. рублей.

15 декабря 2024 года «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе из-за непогоды. В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С обоих судов эвакуированы 27 человек, один человек погиб. По поручению президента России Владимира Путина была создана рабочая группа для координации работы по устранению последствий ЧП. 18 февраля глава государства поручил поднять оба судна максимально быстро, чтобы они не были «миной замедленного действия».