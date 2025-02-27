Реклама
Прямой эфир
Мир
Украина предложила Франции производить оружие за счет замороженных активов РФ
Спорт
Глава ФИФА сообщил об отсутствии просьб Трампа допустить сборную России на ЧМ-2026
Мир
Сийярто назвал позицию Трампа на встрече с Зеленским лучшим моментом за три года
Мир
Президентские выборы в Абхазии признали состоявшимися
Экономика
В ЦБ заявили о решительном настрое привести инфляцию к 4%
Мир
Сотрудники ФБР вернули Трампу изъятые в 2022 году документы
Общество
Путин дал высокую оценку подвигу псковских десантников в 25-ю годовщину
Мир
NYT узнала о возможном решении США прекратить обучение украинских военных
Общество
В Якутии после отравления в реабилитационном центре возбудили уголовное дело
Общество
Суд арестовал сбившего насмерть двух женщин в Нижнем Новгороде водителя
Мир
Илон Маск стал отцом в 14-й раз
Мир
В МИД РФ назвали визит Зеленского в США провалом киевского режима
Мир
WSJ узнала о предупреждении главы Пентагона Мексике
Общество
В России для госслужбы по программе «Время героев» обучились 83 ветерана СВО
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР
Общество
На «Госуслугах» заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы
Спорт
Легкоатлет из Швеции Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Вулин назвал приговор Додику местью и попыткой разрушения мира

Вулин: приговор президенту РС БиГ Додику — не решение суда, а месть
0
EN
Фото: ТАСС/POOL/Рамиль Ситдиков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Приговор суда Боснии и Герцеговины в Сараево президенту Республики Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милораду Додику является не справедливым решением суда, а местью. Об этом 27 февраля заявил журналистам вице-премьер Сербии Александр Вулин после лекции в РГГУ.

«Я очень обеспокоен в связи с событиями в Республике Сербской. Это прямое вмешательство и попытка разрушения мира… Это не осуждение Милорада Додика, это месть», — отметил Вулин, его слова передает «РИА Новости».

По его словам, Сербия будет поддерживать граждан РС и делать всё для сохранения мира на ее территории.

«Коллективный Запад разочарован тем, что теряет свои позиции»
Президент Республики Сербской Милорад Додик — о давлении на нее, антироссийских санкциях, перспективах расчета в рублях и оценке украинского кризиса

Суд БиГ 26 февраля заочно приговорил Додика к году тюремного заключения и запрету на политическую деятельность на шесть лет. Это решение может быть обжаловано.

Сербское издание Vreme в тот же день рассказало, что в июне 2023 года Додик подписал указ, согласно которому решения конституционного суда БиГ считались недействительными на территории Республики Сербской. Из-за этого в августе того же года президенту автономии предъявили уголовное обвинение в том, что он не подчиняется утвержденному Советом Безопасности (СБ) ООН высокому представителю по БиГ Кристиану Шмидту.

В МИД РФ назвали приговор Додику «неприкрытым издевательством над основами правового государства». Президент Республики Сербской, в свою очередь, указал, что автономия не примет приговор во внимание, потому что он основан на решении Шмидта — иностранца, у которого без назначения ООН нет легитимных полномочий.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025