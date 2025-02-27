Вулин назвал приговор Додику местью и попыткой разрушения мира

Приговор суда Боснии и Герцеговины в Сараево президенту Республики Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милораду Додику является не справедливым решением суда, а местью. Об этом 27 февраля заявил журналистам вице-премьер Сербии Александр Вулин после лекции в РГГУ.

«Я очень обеспокоен в связи с событиями в Республике Сербской. Это прямое вмешательство и попытка разрушения мира… Это не осуждение Милорада Додика, это месть», — отметил Вулин, его слова передает «РИА Новости».

По его словам, Сербия будет поддерживать граждан РС и делать всё для сохранения мира на ее территории.

Суд БиГ 26 февраля заочно приговорил Додика к году тюремного заключения и запрету на политическую деятельность на шесть лет. Это решение может быть обжаловано.

Сербское издание Vreme в тот же день рассказало, что в июне 2023 года Додик подписал указ, согласно которому решения конституционного суда БиГ считались недействительными на территории Республики Сербской. Из-за этого в августе того же года президенту автономии предъявили уголовное обвинение в том, что он не подчиняется утвержденному Советом Безопасности (СБ) ООН высокому представителю по БиГ Кристиану Шмидту.

В МИД РФ назвали приговор Додику «неприкрытым издевательством над основами правового государства». Президент Республики Сербской, в свою очередь, указал, что автономия не примет приговор во внимание, потому что он основан на решении Шмидта — иностранца, у которого без назначения ООН нет легитимных полномочий.