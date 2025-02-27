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Американский конгрессмен объявил о намерении создать купюру с портретом Трампа

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Член палаты представителей от штата Южная Каролина, республиканец Джо Уилсон 26 февраля объявил о разработке законопроекта для создания купюры номиналом $250 с портретом президента США Дональда Трампа.

«Рад сообщить, что я разрабатываю законопроект, в рамках которого Бюро гравировки и печати разработает банкноту номиналом $250 с изображением Дональда Трампа», — написал он в соцсети Х (бывш. Twitter).

По его словам, инфляция при экс-президенте США Джо Байдене разрушила экономику, тем самым вынудив американские семьи иметь при себе больше наличных.

«Самая ценная банкнота для самого ценного президента», — заключил Уилсон.

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Ранее, 29 января, в США вынесли на голосование конгресса законопроект, который позволит добавить портрет Трампа на гору Рашмор. По словам одного из членов палаты представителей, выдающиеся достижения американского лидера на благо страны должны быть увековечены и заслуживают признания.

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