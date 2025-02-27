Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы ПВО уничтожили четыре украинских дрона над Белгородской областью
Спорт
Глава ФИФА сообщил об отсутствии просьб Трампа допустить сборную России на ЧМ-2026
Спорт
«Аль-Наср» попросил о переносе матча из Ирана из-за опасений за жизнь Роналду
Мир
Президентские выборы в Абхазии признали состоявшимися
Мир
Встреча Трампа и Зеленского закончилась крупным скандалом. Почему это важно
Мир
Сотрудники ФБР вернули Трампу изъятые в 2022 году документы
Мир
Захарова сравнила визит Зеленского в США со сказкой Андерсена
Мир
NYT узнала о возможном решении США прекратить обучение украинских военных
Общество
У переехавшей из Испании в РФ пары родился 14-й ребенок
Общество
Суд арестовал сбившего насмерть двух женщин в Нижнем Новгороде водителя
Мир
Турция примет необходимые меры на фоне попытки Киева атаковать «Турецкий поток»
Мир
В МИД РФ назвали визит Зеленского в США провалом киевского режима
Мир
В Европарламенте призвали Европу усилить независимость от США
Общество
В России для госслужбы по программе «Время героев» обучились 83 ветерана СВО
Происшествия
Один человек ранен в результате обстрела ВСУ села в Брянской области
Общество
На «Госуслугах» заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы
Общество
Протаранившего остановку в Петербурге водителя автобуса заключили под стражу

ГП потребовала признать геноцидом преступления нацистов под Новгородом в годы ВОВ

0
EN
Фото: ТАСС/Эммануил Евзерихин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

По поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова в суд направлен иск с требованием признать геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков в Новгородской области в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Соответствующее заявление 27 февраля опубликовано на сайте Генпрокуратуры России.

«Во время ВОВ на данных территориях действовали сформированные захватчиками карательные батальоны, которые массово уничтожали мирное население и военнопленных. Попавшие в плен бойцы Красной армии содержались в концентрационных лагерях в нечеловеческих условиях, подвергались истязаниям и пыткам», — говорится в публикации на сайте.

Отмечается, что за всё время оккупации погибли более 202 тыс. человек, а свыше 166 тыс. жителей были угнаны в рабство.

Также в период оккупации почти полностью уничтожили города Малая Вишера, Новгород (в настоящее время — Великий Новгород), Сольцы, Старая Русса и Чудово. Кроме того, враг разрушил большое количество памятников русского зодчества. Общий ущерб превышает 48 трлн рублей по текущему курсу.

В подтверждение фактов предоставлены доказательства, в том числе архивные документы, заключения экспертов и показания свидетелей. В ходе подготовки было установлено взаимодействие с органами власти и правоохранительными ведомствами, архивными, музейными, научными и образовательными учреждениями, а также волонтерами.

Стыд и страх: на Западе не хотят видеть своих политиков празднующими победу над нацизмом
Признать Россию победителем — больно

Суд признал геноцидом преступления немецко-фашистских захватчиков на территории Калмыкии в годы ВОВ, сообщили 4 февраля в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России. Отмечалось, что собранные ведомством доказательства и иные материалы признаны судом достаточными для установления факта геноцида.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025