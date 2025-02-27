ГП потребовала признать геноцидом преступления нацистов под Новгородом в годы ВОВ

По поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова в суд направлен иск с требованием признать геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков в Новгородской области в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Соответствующее заявление 27 февраля опубликовано на сайте Генпрокуратуры России.

«Во время ВОВ на данных территориях действовали сформированные захватчиками карательные батальоны, которые массово уничтожали мирное население и военнопленных. Попавшие в плен бойцы Красной армии содержались в концентрационных лагерях в нечеловеческих условиях, подвергались истязаниям и пыткам», — говорится в публикации на сайте.

Отмечается, что за всё время оккупации погибли более 202 тыс. человек, а свыше 166 тыс. жителей были угнаны в рабство.

Также в период оккупации почти полностью уничтожили города Малая Вишера, Новгород (в настоящее время — Великий Новгород), Сольцы, Старая Русса и Чудово. Кроме того, враг разрушил большое количество памятников русского зодчества. Общий ущерб превышает 48 трлн рублей по текущему курсу.

В подтверждение фактов предоставлены доказательства, в том числе архивные документы, заключения экспертов и показания свидетелей. В ходе подготовки было установлено взаимодействие с органами власти и правоохранительными ведомствами, архивными, музейными, научными и образовательными учреждениями, а также волонтерами.

Суд признал геноцидом преступления немецко-фашистских захватчиков на территории Калмыкии в годы ВОВ, сообщили 4 февраля в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России. Отмечалось, что собранные ведомством доказательства и иные материалы признаны судом достаточными для установления факта геноцида.