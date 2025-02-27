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Сийярто указал на губительные действия Еврокомиссии в отношении экономики Европы

Сийярто: экономику Европы губит Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен
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Фото: TASS/EPA/RONALD WITTEK
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Политика Европейской комиссии (ЕК), которую возглавляет Урсула фон дер Ляйен, пагубно сказывается на экономике Евросоюза (ЕС). Об этом 27 февраля заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Брюссельская бюрократия убивает европейскую экономику: санкции против России, тарифы против китайской индустрии электромобилей и полная неспособность вести переговоры с Соединенными Штатами», — написал он в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сийярто также охарактеризовал членов ЕК как «трусов», указав на их критику в адрес президента США Дональда Трампа и текущий страх перед встречей с ним.

Кроме того, он подчеркнул, что ЕС мог бы достичь соглашения с Вашингтоном, если бы снизил пошлины на продажу американских автомобилей в Европе с 10% до 2,5%. Однако таких шагов не было предпринято.

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20 февраля сообщалось, что фон дер Ляйен проводит централизацию своей власти и прибегает ко всё более жестоким методам руководства. Она и ее советники, преимущественно из Германии, жестко контролируют все коммуникации внутри блока.

До этого, 12 февраля, лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что фон дер Ляйен превратила Европу в «ад, куда кошмарно инвестировать». Политик отметил, что в последние пять лет глава ЕК работала с комитетом французского парламента по европейским делам, что было «сущим адом для бизнеса».

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