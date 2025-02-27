Политическая элита в Брюсселе не сделала ничего хорошего для бедных стран Евросоюза (ЕС), и многие граждане Болгарии не видят смысла в том, чтобы государство оставалось в его составе. Об этом 27 февраля «Известиям» рассказал депутат парламента Болгарии и член комитета по энергетике Иван Петков.

«Я чувствую, что Европейский союз распадается, потому что политическая элита в Брюсселе не сделала ничего хорошего для бедных стран Евросоюза. У нашей страны множество проблем. <...> У нас не было средств от Европейского союза. И многие люди говорили: «Хорошо, почему мы остаемся в Европейском союзе? Это не дает нам никаких преимуществ», — объяснил он.

По словам Петкова, многие граждане покинули страну после распада СССР, еще одна волна эмиграции произошла после вступления Болгарии в Евросоюз. Также в последнее время в страны ЕС уехало много молодежи. Как отметил депутат, их родители счастливы, что дети улучшили качество жизни в финансовом плане, но связь между ними «уже разорвана».

В июле прошлого года независимый депутат ЕП Мартин Зоннеборн сообщил, что ответственность за рост неравенства и бедности в странах Евросоюза несет Европейская народная партия (ЕНП), которая занимает большинство мест в Европарламенте. Он рассказал, что, с тех пор как ЕС начал собирать статистику, бедность стабильно держится на уровне 25%, происходит эрозия среднего класса, бедные становятся беднее, а социальное неравенство продолжает расти.