Эксперты назвали самые популярные направления среди туристов весной

Самым популярным зарубежным направлением для путешествий на поезде весной среди россиян стала Белоруссия, внутри РФ туристы выбирают Санкт-Петербург. Об этом 28 февраля «Известиям» сообщили эксперты сервиса для планирования поездок «Туту.ру».

По их словам, Белоруссия стала лидером железнодорожного направления. Больше всего билетов купили из Москвы в Минск — 37,2% от общего числа продаж. Средняя цена билета при этом составляет 4554 рубля, по сравнению с 2024 годом она не выросла, отметили эксперты. Также в Минск поедут из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Для путешествия внутри РФ туристы предпочли Санкт-Петербург. Билеты из Москвы в город составляют 10,2% от общих продаж. Средняя цена билета — 3427 рублей.

Самое популярное российское авианаправление для поездки весной — Калининград. В среднем билеты с вылетом из столицы стоят 12 141 рубль, в 2025-м году они подорожали на 8%. Также россияне полетят весной из Москвы в Сочи и Минеральные Воды, а из Санкт-Петербурга — в Калининград и Сочи.

Из городов ближнего зарубежья туристы из РФ чаще всего выбирали Баку. Билеты стоят в среднем 26 755 рублей. На втором месте — Ташкент: улететь туда весной можно примерно за 24 113 рублей. Из городов дальнего зарубежья на первом месте по количеству бронирований — Стамбул: туда россияне полетят из Сочи, Москвы и Минеральных Вод. Также в списке оказались Дубай и Пхукет.

Среди европейских направлений самым популярным стал Париж с вылетом из Москвы. Билет стоит в среднем 71 663 рубля. На втором месте — Москва – Белград. Средняя стоимость билета составит 84 166 рублей.

23 февраля эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали «Известиям» о популярных весенних направлениях. По их информации, россияне чаще выбирают Сочи, Ладожское озеро и Дагестан для отдыха в это время года. Среди зарубежных направлений эксперты выделили Египет, Японию и Турцию.