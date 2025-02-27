Военнослужащий РФ закрыл собой пленного боевика ВСУ при атаке дрона

Российский военнослужащий закрыл собой пленного боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время атаки дрона на ореховском направлении. Соответствующие кадры появились в распоряжении «Известий» 27 февраля.

На кадрах видно, как два российских бойца ведут пленного украинского боевика в сторону своих позиций. В этот момент оператор БПЛА противника направляет на них беспилотник.



Российский военный закрыл собой пленного боевика ВСУ, откатившись вместе с ним. Приземлившийся дрон мог сдетонировать, однако этого не произошло.

В этот же день украинский пленный, военнослужащий Александр Высоцкий, рассказал, что его отправили на необустроенную позицию в Курской области. Мужчина признал, что ВСУ несут большие потери. Он обратил внимание на то, что за последние 30 лет Украина не развивается, а при действующей власти у страны нет будущего.