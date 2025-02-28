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Названы самые высокооплачиваемые рабочие специальности

Исследование: автоэлектрик стал самым высокооплачиваемым рабочим специалистом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Самой высокооплачиваемой рабочей специальностью этой зимой оказался автоэлектрик. Об этом говорится в результатах исследования платформы «Авито Работа», с которым ознакомились «Известия» 28 февраля.

Работодатели готовы платить таким сотрудникам в среднем 177 027 рублей в месяц при фиксированном графике. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень оплаты труда в этой профессии вырос на 74%.

Автоэлектрики специализируются на диагностике, ремонте и обслуживании электронных систем автомобилей. В их обязанности входит работа с бортовыми компьютерами, системами зажигания, освещения, кондиционирования и другими электронными компонентами транспортных средств. По словам экспертов, востребованность этих специалистов обусловлена растущей технологической сложностью современных автомобилей и дефицитом квалифицированных кадров на рынке.

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Гипсокартонщики заняли второе место в списке с ростом зарплатных предложений на 51% за год — их средняя зарплата составила 148 486 рублей в месяц. Эти специалисты занимаются монтажом конструкций из гипсокартона: возводят перегородки, создают многоуровневые потолки, декоративные ниши и другие элементы интерьера.

На третьей строчке — водители категории C с зарплатными предложениями в 137 024 рубля в месяц. Средняя сумма дохода, которую для них указывали работодатели в объявлениях, показала рост на 66% за год. Водители этой категории управляют грузовыми транспортными средствами весом от 3,5 до 7,5 т, осуществляют междугородние и внутригородские перевозки, а также отвечают за техническое состояние и безопасность вверенного им транспорта.

«Работодатели готовы предлагать высокие зарплаты специалистам с техническими навыками, особенно в сферах, где растут требования к квалификации. Этот тренд можно отследить на примере профессии автоэлектрика», — отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков.

Ранее, 15 января, сообщалось, что каждый третий опрошенный россиянин (28%) запланировал сменить место работы в 2025 году. Об этом говорилось в результатах исследования Русской школы управления. Среди наиболее частых причин такого решения названы низкая зарплата (так ответили 47% опрошенных), отсутствие возможностей для профессионального роста (45%), отсутствие карьерных перспектив (39%).

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