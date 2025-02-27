МИД РФ назначил Игоря Титова генконсулом РФ в Гюмри
Министерство иностранных дел России назначило генерального консула в Гюмри в Армении. Им стал Игорь Титов, сообщается на сайте ведомства 27 февраля.
«Титов Игорь Борисович назначен генеральным консулом Российской Федерации в Гюмри», — указано в сообщении.
С 2024 года до нового назначения Титов возглавлял передовую группу по открытию генконсульства РФ в Капане в Армении.
Титов родился в 1961 году. В 1985 году окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ имени М.В.Ломоносова. Знает японский, английский и французский языки. С 2019 года по 2023-й руководил представительством Россотрудничества в Японии, после был вице-президентом Общероссийской общественной организации «Общество Россия — Япония».
До этого, 8 октября 2024 года, президент РФ Владимир Путин назначил Олега Левина послом России в Омане. Глава государства другим указом освободил от этой должности Илью Моргунова.