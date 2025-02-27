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Шойгу ответил пословицей на заявления по гарантиям безопасности для Украины

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Фото: ТАСС/Валерий Стурит
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 27 февраля ответил «Известиям» пословицей на заявления по гарантиям безопасности урегулирования конфликта для Украины от Европы, а также уличил ее в неоднократном срыве договоренностей.

«Есть такая старая русская пословица: Единожды солгавши, кто ж тебе поверит. А тут не единожды, во всяком случае по Украине уже дважды», — сказал Шойгу.

Шойгу наполнил, что в 2014 году министерства иностранных дел Франции и Германии способствовали подписанию соглашения между бывшим лидером Украины Виктором Януковичем и вооруженной оппозицией, согласно которому президент должен был уйти в отставку, однако эти гарантии «прожили аж целых три часа». Шойгу также отметил, что это вряд ли можно было назвать гарантиями.

Затем, как добавил секретарь Совбеза, были Минские соглашения, однако спустя время экс-лидеры Украины, Германии и Франции признали, что договоренности были подписаны исключительно для того, чтобы «дать Украине время перевооружиться».

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Ранее в этот день глава Евросовета Антониу Кошта в приглашении лидерам Евросоюза (ЕС) на специальный саммит 6 марта заявил, что Европа готова участвовать в гарантиях соблюдения мира на Украине. Он отметил, что европейский вклад в гарантии безопасности необходим для обеспечения прочного мира в стране.

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