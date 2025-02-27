СМИ сообщили о возможных рисках сделки Трампа с Украиной по ископаемым

Сделка США и Украины по полезным ископаемым может оказаться невыгодной из-за устаревших данных о запасах ресурсов. Об этом 26 февраля сообщает издание Politico.

По информации издания, оценки украинских месторождений основаны на данных советской эпохи, которые не учитывают рентабельность разработки. Хотя в стране зарегистрировано более 20 тыс. разведанных месторождений, только около 8 тыс. считаются перспективными.

Кроме того, из-за технических сложностей и высоких затрат добыча редкоземельных элементов на территории Украины может оказаться нерентабельной.

Ранее, 23 февраля, британская газета Financial Times сообщила, что украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с главой минфина США Скоттом Бессентом при обсуждении сделки по редкоземельным металлам «был очень зол», между сторонами произошел конфликт. Уточняется, что президент Украины отверг утверждение Бессента о том, что партнерство с США в сфере добычи полезных ископаемых укрепит безопасность Украины.

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что собирается потребовать от Украины не только редкоземельные минералы, но и нефть, а также «всё, что сможет получить». Он заявил, что у Евросоюза есть возможность получить деньги обратно, в то время как у США — нет.