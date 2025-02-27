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В «Сбере» рассказали о цифровой трансформации почти 900 компаний в прошлом году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Почти 900 компаний среднего, крупного и крупнейшего бизнеса начали проходить цифровую трансформацию со «Сбером» в прошлом году, рассказали в пресс-службе банка.

Там отметили, что в общей сложности около 3 тыс. компаний реализуют совместные со «Сбером» проекты по технологическому развитию. Среди участников цифровой трансформации — 260 ключевых холдингов страны и около 1,8 тыс. предприятий среднего и крупного бизнеса. Активнее всего внедряют цифровые продукты банка и партнеров предприятия торговли, телекома, транспорта и недвижимости.

В частности, компаниям помогают с внедрением ИИ в свои бизнес-процессы — примерно четверть проектов цифровой трансформации приходится на разработку и внедрение AI-продуктов. На базе нейросетевой модели GigaChat для бизнеса в 2024 году запущено множество пилотов, преимущественно в промышленности и финансовом секторе, рассказали в банке. Чаще всего это умные помощники для сотрудников, которые дают ответы на актуальные вопросы, руководствуясь базой знаний и имеющейся у компании информацией.

Одной из компаний, с которой «Сбер» начал сотрудничать в рамках цифровой трансформации в 2024 году, стала ГК ФСК. «Мы рассчитываем, что решения и сервисы компаний группы «Сбер» помогут нам быстрее выявлять и устранять узкие места в бизнесе, такие как проектные задержки, неэффективное управление ресурсами и работа с клиентами. В конечном итоге цифровая трансформация будет способствовать ускорению ввода объектов в эксплуатацию и снижению затрат, что особенно важно именно в текущей рыночной ситуации», — отметила директор по цифровой трансформации ГК ФСК Буздалина Марина.

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