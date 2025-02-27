Россиян предупредили о схемах мошенников с использованием мини-игр в Telegram

На фоне старта второго сезона Hamster Kombat мошенники активно используют так называемые тапалки для обмана пользователей в Telegram. Об этом 27 февраля сообщили в Telegram-канале УБК МВД России.

Сотрудники управления выделили три основные мошеннические схемы. В первом случае злоумышленники создают игру, которая предполагает выполнение простейших действий для получения внутриигровых монет и продвигают ее в социальных сетях.

Чтобы больше «заработать», пользователям предлагают докупить за реальные деньги «премию»-версию или улучшить персонажа. Однако вывести средства не получится.

Еще в одной схеме мошенники создают поддельные ресурсы, с помощью которых обещают вывести заработанные в игре монеты или получить бонусы. Пользователей просят авторизоваться через Telegram или привязать криптокошелек, что приводит к компрометации аккаунтов и потере средств.

Также несколько раз уже фиксировались случаи распространения вредоносных программных обеспечений, которые маскируют разного рода проекты похищения кодовых фраз от криптокошельков.

Ранее, 27 февраля, старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 (бывш. F.A.C.C.T.) Мария Синицына рассказала, что киберпреступники в первый раз использовали тему Масленицы. Специалисты посоветовали применить защитные программы, которые автоматически уберегут от попытки перейти на фишинговый или скам-ресурс.