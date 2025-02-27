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Россиян предупредили о схемах мошенников с использованием мини-игр в Telegram

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На фоне старта второго сезона Hamster Kombat мошенники активно используют так называемые тапалки для обмана пользователей в Telegram. Об этом 27 февраля сообщили в Telegram-канале УБК МВД России.

Сотрудники управления выделили три основные мошеннические схемы. В первом случае злоумышленники создают игру, которая предполагает выполнение простейших действий для получения внутриигровых монет и продвигают ее в социальных сетях.

Чтобы больше «заработать», пользователям предлагают докупить за реальные деньги «премию»-версию или улучшить персонажа. Однако вывести средства не получится.

Еще в одной схеме мошенники создают поддельные ресурсы, с помощью которых обещают вывести заработанные в игре монеты или получить бонусы. Пользователей просят авторизоваться через Telegram или привязать криптокошелек, что приводит к компрометации аккаунтов и потере средств.

Также несколько раз уже фиксировались случаи распространения вредоносных программных обеспечений, которые маскируют разного рода проекты похищения кодовых фраз от криптокошельков.

Тапать на мозг: второй сезон Hamster Kombat привлек игроков и мошенников
Эксперты фиксируют заметный рост фишинговой активности в связи с обновлением «Хомяка»

Ранее, 27 февраля, старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 (бывш. F.A.C.C.T.) Мария Синицына рассказала, что киберпреступники в первый раз использовали тему Масленицы. Специалисты посоветовали применить защитные программы, которые автоматически уберегут от попытки перейти на фишинговый или скам-ресурс.

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