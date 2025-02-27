Карта спецоперации на Украине 27 февраля
Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 27 февраля можно в материале «Известий».
Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. На этом направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 310 военнослужащих, танк Leopard, семь боевых бронированных машин, включая HMMWV. Также были уничтожены пикап и три артиллерийских орудия.
Армия РФ оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией нанесла поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам подготовки операторов беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 142 районах.
За сутки средства противовоздушной обороны сбили семь управляемых авиационных бомб JDAM и 104 дрона самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44 720 БПЛА, 597 зенитных ракетных комплексов, 21 756 танков и других боевых бронированных машин, 1522 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22 060 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 139 единиц специальной военной автомобильной техники.
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