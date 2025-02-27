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ФАС возбудила дела в отношении трех банков из-за нарушений в рекламе

ФАС возбудила дела в отношении Совкомбанка, Т-Банка и Альфа-банка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении Совкомбанка, Т-Банка и Альфа-банка. Об этом сообщили в службе 27 февраля.

«В телерекламе организаций служба усматривает нарушения. В рекламе Совкомбанка крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителей информация о вкладе по ставке до 26,6% годовых. Иные условия, влияющие на его доходность, размещались трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени», — уточнили в антимонопольном органе.

Аналогичную рекламу в видеоформате распространял и Т-Банк. Организация разместила привлекательные сведения о вкладе по ставке 24%, однако не представила иную информацию, влияющую на сумму доходов.

«В телерекламе Альфа-банка сообщалось: «Альфа-инвестиции — это к деньгам. Дарим 20 акций крупнейших компаний каждому». При этом требовалось открыть первый брокерский счет, а также купить любые ценные бумаги от 1000 рублей в приложении банка. Клиенты не получали необходимую для осознанного выбора информацию обо всех условиях получения акций», — рассказали в ФАС.

По мнению ведомства, такие действия организаций могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушений рекламного законодательства.

В случае установления вины к банкам будут применены меры административного воздействия.

«ФАС однозначно за повышение штрафов в рекламе финансовых услуг»
Замглавы ФАС Карина Таукенова — о регулировании банковского маркетинга, недобросовестной конкуренции на рынке маркетплейсов и механизме сдерживания цен на хлеб

Ранее, 24 февраля, сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Альфа-банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы. Общая сумма штрафов составила более 2,2 млн рублей. В отношении кредитных организаций были возбуждены дела.

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