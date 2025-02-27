Глава МИД Эстонии напомнил США о роли ЕС в вопросе замороженных активов РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна напомнил, что замороженные российские активы находятся в ведении Европейского союза (ЕС), а не США, любые решения по их разблокировке — это прерогатива ЕС. Об этом 27 февраля он сказал в интервью изданию RND.

«У нас, европейцев, многое в руках, чтобы оказать давление на Россию на переговорах. Они хотят вернуть замороженные активы на €220 млрд и прекратить санкции против российской экономики. И то и другое в наших руках, а не в руках американцев», — сказал политик.

Цахкна также заявил, что перед возможными российско-американскими переговорами Европа должна усилить санкционное давление на Москву, чтобы не допустить усиления ее позиций.

«Сейчас может быть последний шанс поддержать Украину в военном, финансовом и политическом отношении как объединенную Европу», — также сказал министр.

Президент Франции Эммануэль Макрон 24 февраля заявил, что замороженные ЕС российские активы невозможно конфисковать, поскольку данная инициатива противоречит законам международного права. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 февраля заявила, что ЕС работает над «наиболее творческим» использованием российских замороженных активов для предоставления помощи Украине.

25 декабря прошлого года зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов призвал начать проверку и возбудить гражданские и уголовные дела после передачи Украине $1 млрд от активов РФ. Сенатор убежден, что, несмотря на передачу западными странами Украине только процентов, которые накопились с момента ареста российских активов, с точки зрения международного права это можно считать воровством.