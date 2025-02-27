Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила о продаже Украиной населения в рабство на фоне соглашения с США
Мир
В Марселе начался суд по делу напавших на генконсульство РФ французов
Общество
Савеловский суд Москвы огласит приговор блогеру Елене Блиновской 3 марта
Мир
Bloomberg указало на переговоры в ЕС по увеличению расходов на оборону
Наука и техника
На Земле началась магнитная буря класса G2
Общество
Блогера Subo лишили российского гражданства
Мир
Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным сделки США и Украины по ископаемым
Мир
Додон заявил о многомиллионной поддержке Санду от USAID
Авто
Качество автошкол начнут оценивать по числу ДТП у выпускников
Мир
СМИ сообщили об обсуждении Эрдогана с Лавровым отправки миротворцев на Украину
Экономика
Греф сообщил об ожидании снижения ключевой ставки во II полугодии 2025 года
Новости компаний
«Сбер» запустил ипотеку на покупку дома и земли по договору долевого участия
Политика
Путин поручил принять дополнительные меры для защиты госграницы РФ
Мир
Трамп подтвердил планы ввести с марта пошлины в отношении Мексики и Китая
Наука и техника
Ученые предупредили о возможных магнитных бурях до 2 марта
Мир
В МИД РФ сообщили о контактах с Баку из-за закрытия Sputnik
Мир
Путин назвал ФСБ сильным и надежным звеном нацбезопасности

Глава МИД Эстонии напомнил США о роли ЕС в вопросе замороженных активов РФ

Цахкна: российские активы в руках ЕС, а не в руках США
0
EN
Фото: BRYAN R. SMITH/Pool via REUTERS
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна напомнил, что замороженные российские активы находятся в ведении Европейского союза (ЕС), а не США, любые решения по их разблокировке — это прерогатива ЕС. Об этом 27 февраля он сказал в интервью изданию RND.

«У нас, европейцев, многое в руках, чтобы оказать давление на Россию на переговорах. Они хотят вернуть замороженные активы на €220 млрд и прекратить санкции против российской экономики. И то и другое в наших руках, а не в руках американцев», — сказал политик.

Цахкна также заявил, что перед возможными российско-американскими переговорами Европа должна усилить санкционное давление на Москву, чтобы не допустить усиления ее позиций.

«Сейчас может быть последний шанс поддержать Украину в военном, финансовом и политическом отношении как объединенную Европу», — также сказал министр.

На краю света: Прибалтика выходит из единой с Россией энергосистемы
В Риге, Таллине и Вильнюсе готовятся к масштабным блэкаутам

Президент Франции Эммануэль Макрон 24 февраля заявил, что замороженные ЕС российские активы невозможно конфисковать, поскольку данная инициатива противоречит законам международного права. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 февраля заявила, что ЕС работает над «наиболее творческим» использованием российских замороженных активов для предоставления помощи Украине.

25 декабря прошлого года зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов призвал начать проверку и возбудить гражданские и уголовные дела после передачи Украине $1 млрд от активов РФ. Сенатор убежден, что, несмотря на передачу западными странами Украине только процентов, которые накопились с момента ареста российских активов, с точки зрения международного права это можно считать воровством.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025