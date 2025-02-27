ВСУ атаковали Энергодар дроном-камикадзе
Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал город Энергодар вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 27 февраля сообщил глава администрации городского округа Максим Пухов.
«Киевским режимом при помощи дрона-камикадзе совершена очередная попытка дестабилизировать жизнь в Энергодаре. В результате атаки повреждено остекление в одном из домов», — написал он в своем Telegram-канале.
Глава города уточнил, что пострадавших и возгораний при ударе не было. При этом Пухов предупредил, что в городе сохраняется опасность повторных атак.
Ранее, 12 февраля, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли дроном удар по автостоянке в городе-спутнике ЗАЭС, которая расположена в 300 м от первого реактора станции. При этом атака киевского режима сорвала ротацию миссии МАГАТЭ на станции. Глава организации Рафаэль России позднее назвал инцидент неприемлемым.