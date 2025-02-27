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Песков исключил влияние пошлин США в отношении ЕС на экономику России

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Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов
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Пошлины, которые планируют ввести США в отношении стран Евросоюза (ЕС), не могут оказать влияния на Россию. Об этом 27 февраля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У нас маленький товарооборот с США, я бы сказал — такой минимально возможный, поэтому непосредственно какие-то тарифы или пошлины оказать влияние на нас негативное не могут. Безусловно, мы не хотели бы видеть в мире много торговых войн, потому что так или иначе это негативно скажется на всех странах», — сообщил пресс-секретарь президента России на брифинге.

Как отметил Песков, в современных условиях Москва ориентируется на дружественные государства, на страны БРИКС и другие, которые проявляют заинтересованность к торговле с Россией.

«И там выстраиваем наши модальности, которые наилучшим образом соответствуют и нашим интересам, и интересам наших партнеров. Там мы стараемся обходиться без войн тарифных», — добавил он.

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Ранее, 26 февраля, президент США Дональд Трамп сообщил о том, что намерен ввести таможенные пошлины в размере 25% в отношении Евросоюза не только на автомобили, но и на «всё остальное». По мнению президента, ЕС не принимает американские автомобили, а также давит на Штаты.

В пресс-службе Еврокомиссии уточнили, что ЕС намерен в ближайшее время решительно ответить на обещанные Трампом пошлины. Там добавили, что Евросоюз является крупнейшим мировым рынком, который смог стать «самой большой удачей» для Соединенных Штатов.

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